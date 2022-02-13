Üye Girişi
Son dakika haberleri! İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek öldü

13.02.2022 16:01
Son dakika haberleri! İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek öldü

Edinilen son dakika haberine göre İran'ın Fars eyaletinde Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan bir bebek hayatını kaybetti.

İran'ın Fars eyaletinde Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan bir bebek hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinde yer alan Laristan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Behzad Rızayi, "Salgında 6. dalga nedeniyle bu hafta hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 41 artış oldu." bilgisini verdi.

Açıklamada, İmam Rıza Hastanesinde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tedavi gören henüz bir aylık bebeğin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 133 bin 718 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 806 bin 265'e ulaştı.

YORUMLAR
500

Halkla İlişkiler, Tıp Fakültesi, Omicron, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İran'da Omicron varyantına yakalanan bir aylık bebek öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement