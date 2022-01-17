Son dakika haberleri! İran'da Sel Tehdidine Karşı 3 Köy Boşaltıldı - Son Dakika

- İran'da sel tehdidine karşı 3 köy boşaltıldı

TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Mirab şehrinde etkili olan şiddetli yağışın ardından 3 köy sel tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Mirab şehrinde etkili olan şiddetli yağışların ardından 3 köy meydana gelebilecek sel nedeniyle boşaltıldı. Mazak Bala, Marek Payin ve Tenbek köylerinde yaşayan yaklaşık bin kişi, bölgede olan barajın yağış nedeniyle taşma ihtimaline karşı boşaltıldığı belirtildi. Mirab valiliği tarafından yapılan açıklamada, köylülerin bölgede bulunan sanayi merkezine ve etraf köylerdeki okullara yerleştirildiğini bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan İstiklal barajının aşırı yağışlar nedeniyle taşmasından korktuklarını dile getirdi.

İran'da geçtiğimiz haftalarda da sel felaketi nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerine İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, ülkenin güneyinde meydana gelen sel felaketlerinde 5'i Fars eyaleti, 2'si Kirman, 2'si de Sistan-Beluçistan eyaletinde olmak üzere toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.