Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 3 bin 341 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 478'e yükseldi.

Ülkede 177 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 478'e çıktı. Ülkede 3 bin 341 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 425 bin 481'e ulaştığı açıklandı.