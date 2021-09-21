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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 379 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 379 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

21.09.2021 14:38
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 379 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 379 artarak 117 bin 905'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 379 artarak 117 bin 905'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 564 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 124'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 459 bin 796'ya yükseldiği ülkede, 379 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 905 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 661 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Aşılamada yaş sınırı kaldırıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 31 milyon 358 bin 485 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 14 milyon 416 bin 851 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 45 milyon 775 bin 336 doz aşı uygulandı.

Öte yandan son haftalarda aşı tedarikinin hızlanmasıyla aşılamada yaş sınırı da bugünden itibaren kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, Kovid-19 Bilim Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş herkes koronavirüs aşısı için aşılama merkezlerine müracaat edebilir." dedi.???????

Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 379 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 379 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
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