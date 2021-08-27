Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 571 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 571 artarak 105 bin 287'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 279 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 799'u hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 869 bin 414'e yükseldiği ülkede, 571 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 105 bin 287 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 817 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 17 milyon 866 bin 483 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 248 bin 918 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 25 milyon 115 bin 401 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.