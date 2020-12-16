Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 7 bin 603 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 7 bin 603 yeni koronavirüs vakası

16.12.2020 15:46
Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 7 bin 603 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haberler: İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 213 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 213 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 52 bin 883'e yükseldi.

Ülkede 213 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 52 bin 883'e çıktı. Ülkede 7 bin 603 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 131 bin 77'ye ulaştığı açıklandı.

ÜLKEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, "yüksek riskli" olarak belirlenen kırmızı bölgelerde 160 il ve ilçe, turuncu bölgelerde 208 il ve ilçe, sarı bölgelerde de 80 il ve ilçede 15 gün süreyle Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını söyledi. Reisi, kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde toplamda 79 milyonluk nüfusun bulunduğunu ve tedbirlerin ardından 4-5 hafta içinde vaka ve ölü sayısında düşüşlere şahit olacaklarını ifade etti. Kısıtlamalar kapsamında şehirler arası seyahat de yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehrin dışına çıkmaları ve başka bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek. Araçların seyahat yasağı olan kırmızı bölgelere girmesi halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girmesi durumunda da 500 tümen (150 TL) ceza yazılacak. Öte yandan kısıtlamalar kapsamında akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 TL) para cezası kesilecek.


Para Cezası, Koronavirüs, İran, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 7 bin 603 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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