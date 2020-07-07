Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 200 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 200 ölüm

Son dakika haberleri... İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek rakam kayda geçti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek rakam kayda geçti. Son 24 saatte 200 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11 bin 931'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 637 artarak 245 bin 688'e ulaştı.

Doğu Perinçek'in yayında olduğu sırada Ulusal Kanal stüdyosunda yangın çıktı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 637 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 200 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 245 bin 688'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11 bin 931'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Huzistan, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Kürdistan, Rezevi Horasanı ve İlam Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu açıkladı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 200 ölüm - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 200 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]