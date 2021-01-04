Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti

04.01.2021 13:53
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 73 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 650'ye, vaka sayısının da 1 milyon 249 bin 507'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 901'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 20 bin 737'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 831 bin 359 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir Adliyesi önünde şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Çiftlikte koyunlar can çekişerek öldü! O anlar cep telefonu kamerasında Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı
Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı         
13:39
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor         
13:22
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı         
12:46
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi         
12:15
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim         
09:05
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 13:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei