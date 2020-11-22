Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 475 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 475 artarak 44 bin 802 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 475 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 44 bin 802'ye, vaka sayısının da 854 bin 361'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 603 bin 445'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 788 bin 16 test uygulandığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Virüs kaynaklı vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağı bildirilmişti. Aynı şekilde 15 gün boyunca 21.00 - 04.00 saatlerinde araçların trafiğe çıkması da yasaklanmıştı.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelerde ise 500 bin tümen (150 TL) para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.