Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 70 artarak 57 bin 959'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 469'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 57 bin 959'a, vaka sayısının da 1 milyon 417 bin 999'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 932'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 210 bin 51'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 285 bin 288 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehrin kalmadığını yineleyen Lari, 18 şehrin "turuncu", 124 şehrin "sarı" ve 306 şehrin de "mavi???????" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.