Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 120 bin 428'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 78 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 144'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 587 bin 40'a yükseldiği ülkede, 268 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 120 bin 428'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 938 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 38 milyon 708 bin 642 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 272 bin 799 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 54 milyon 981 bin 441 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.