Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 119 bin 360'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 792 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1926'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 533 bin 520'ye yükseldiği ülkede, 288 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 119 bin 360'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 320 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 35 milyon 491 bin 727 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 467 bin 255 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 50 milyon 958 bin 982 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.