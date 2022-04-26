Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

26.04.2022 13:48
Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İran'ın Gülistan Eyaleti Başsavcısı Haydar Asyabi, 2 Nisan'da öldürülen iki Sünni din adamının katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi.

İran'ın Gülistan Eyaleti Başsavcısı Haydar Asyabi, 2 Nisan'da öldürülen iki Sünni din adamının katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi.

Gülistan Adliye Kurumu Halkla İlişkiler Bölümüne açıklama yapan Asyabi, din adamlarının öldürülmesiyle ilgili dava hakkında bilgi verdi.

Asyabi, "Günbed'de iki Sünni din adamının katili, suç ortaklarıyla birlikte gözaltına alındı." dedi.

Zanlının da Sünni olduğunu ve kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini aktaran Asyabi, olayın terör saldırısı olmadığını kaydetti.

Gülistan eyaletine bağlı Günbedkavus ilçesinde, 2 Nisan 2022'de, din adamları Gül Muhammed Pejman ve Abdurrrahman Hoca uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişti.

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Halkla İlişkiler, Sünni, Nisan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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