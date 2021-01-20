Son dakika haberleri: İran'da yabancı sosyal medya platformlarına yasak kararlarını uygulamayan Bakan hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran'da yabancı sosyal medya platformlarına yasak kararlarını uygulamayan Bakan hakkında soruşturma açıldı

20.01.2021 16:29
Son dakika haberleri: İran'da yabancı sosyal medya platformlarına yasak kararlarını uygulamayan Bakan hakkında soruşturma açıldı, System.String[]

Son dakika haberler... İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak adı geçen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi hakkında yabancı sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasağını uygulamadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İran'da haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak adı geçen İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi hakkında yabancı sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasağını uygulamadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İran'ın Borna Haber Ajansına göre, Bakan Cehromi, İran Genel Başsavcılığının hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Kültür ve Medya Mahkemesi'ne çağrılarak ifade verdi.

Bakan Cehromi, "internetin zararlarını önlemek" ve "siber savunmayı desteklemek" amacıyla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla 2012'de kurulan Siber Alem Yüksek Konseyi tarafından alınan kararları görmezden gelmekle suçlanıyor.

Konseyin, Instagram başta olmak üzere yabancı sosyal medya platformlarına yönelik erişimi engellemeyi amaçlayan talimatlarını uygulamadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Cehromi, ayrıca erişim engelinin aşılmasını sağlayan sanal özel ağları (VPN) engellememekle de itham ediliyor.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi Başkanı Cemal Hadiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Cehromi'nin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını, görevinin başında olduğunu belirtti.

İran'da Twitter, Facebook, Telegram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformları ve yabancı mesajlaşma uygulamaları uzun yıllardır erişim engeli kapsamında tutuluyor.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, Ağustos 2018'de yargıya Twitter'a yönelik erişim engelini kaldırma talebinde bulunmuş ancak bakanın talebi, "ülkedeki yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

İran'da Bakan Cehromi'nin, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakarların karşısında reformist ve ılımlı kanadın adaylarından biri olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Twitter, Azeri, Medya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran'da yabancı sosyal medya platformlarına yasak kararlarını uygulamayan Bakan hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika


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