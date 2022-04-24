Son dakika haberleri | İran'da yerleşim biriminde yakalanan leopar aldığı yaralardan dolayı öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İran'da yerleşim biriminde yakalanan leopar aldığı yaralardan dolayı öldü

24.04.2022 16:13
Son dakika haberleri | İran'da yerleşim biriminde yakalanan leopar aldığı yaralardan dolayı öldü

Son dakika gelişmesine göre İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde sabah saatlerinde yakalanan başıboş leoparın yakalama sırasında açılan ateş sonucu aldığı yaralar sebebiyle öldüğü bildirildi.

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde sabah saatlerinde yakalanan başıboş leoparın yakalama sırasında açılan ateş sonucu aldığı yaralar sebebiyle öldüğü bildirildi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Mazenderan Çevre Koruma Müdürü Ataullah Kaviyan konuyla ilgili bilgi verdi.

Kaviyan, "Leopara gizlendiği metruk evden çıkıp şehir sakinlerine saldırması üzerine ateş açılmıştı. Yaralanan leopar tekrar eve kaçmış ve kurtarma ekipleri onu uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakalamıştı. Ağır yaralanan, Leopar tüm tıbbi müdahalelere rağmen öldü." dedi.

İranlı yetkili, leoparın yiyecek bulmak için yerleşim alanına inmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Kaimşehr Çevre Koruma Dairesi Başkanı Mustafa Arab, sabah yaptığı açıklamada, çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşının ardından leoparın Kaimşehr tren yolu yakınlarındaki bir bahçede uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalandığını duyurmuştu.

Arab, yakalama esnasında iki polisin de yaralandığı bilgisini vererek, leoparın nereden geldiğinin araştırıldığını söylemişti.

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Uyuşturucu, İran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran'da yerleşim biriminde yakalanan leopar aldığı yaralardan dolayı öldü - Son Dakika


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