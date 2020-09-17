İran'dan terör örgütü PKKPJAK'a operasyon - Son Dakika

İran'dan terör örgütü PKK/PJAK'a operasyon

Tahran, (DHA)-İran Devrim Muhafızları Ordusu, Türkiye sınırına yakın Erbilan bölgesine düzenlediği operasyonla bölgenin terör örgütü PKK/PJAK unsurlarından temizlendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Türkiye sınırına yakın Erbilan bölgesine düzenlediği operasyonla bölgenin terör örgütü PKK/PJAK unsurlarından temizlendiğini duyurdu. Operasyona ilişkin İran devlet televizyonuna açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, operasyonun teröristlere karşı bugüne kadar yapılmış örnek operasyonlardan biri olduğunu ifade etti.Pakpur, teröristlerin barındığı alanın önce yapılan istihbarat çalışmasıyla tespit edildiğini ardından bölge kuşatılarak üç noktadan alana saldırı düzenlendiğini söyledi. Operasyona ilişkin devlet televizyonundan yayımlanan görüntülerde, teröristlerden temizlenen böyleye yerleşen İran askerleri, ülke bayrağını göndere çekiyor.

TERÖRİSTLER TÜRKİYE İLE İRAN'IN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Teröristlerin sınıra yerleşerek Türkiye ve İran'ın arasını açmaya çalıştığını belirten Devrim Muhafız komutanı, ' Sınırlarımız, halkımız ve komşularımız için barış, huzur ve istikrar sınırdır' dedi.