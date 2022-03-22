Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile Viyana görüşmelerini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile Viyana görüşmelerini ele aldı

22.03.2022 22:54
Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile Viyana görüşmelerini ele aldı

Gelen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Viyana görüşmeleri ele alındı.

Abdullahiyan ve Al Sani, ikili ilişkilerin gelişimini takip etmek, bölgesel ve uluslararası arenada ortak endişe konusu olan konularda görüş alışverişinde bulunmak için iki ülke arasındaki istişarelerin önemini vurguladı.

Viyana görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdullahiyan, kalıcı anlaşma için İran halkının çıkarlarına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İran'ın Viyana görüşmelerindeki yapıcı rolünü takdir ettiğini ve tüm tarafların bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile Viyana görüşmelerini ele aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 23:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile Viyana görüşmelerini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement