İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Viyana görüşmeleri ele alındı.

Abdullahiyan ve Al Sani, ikili ilişkilerin gelişimini takip etmek, bölgesel ve uluslararası arenada ortak endişe konusu olan konularda görüş alışverişinde bulunmak için iki ülke arasındaki istişarelerin önemini vurguladı.

Viyana görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdullahiyan, kalıcı anlaşma için İran halkının çıkarlarına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İran'ın Viyana görüşmelerindeki yapıcı rolünü takdir ettiğini ve tüm tarafların bir anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti.