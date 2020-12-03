Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız"

03.12.2020 19:09

Son dakika haberler: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hükümetin muhalefetine rağmen Meclis'te çıkarılan nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı doğru bulmadıklarını ancak uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hükümetin muhalefetine rağmen Meclis'te çıkarılan nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasayı doğru bulmadıklarını ancak uygulamak zorunda olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video konferansla katıldı.

Konuşmasında, hükümetin muhalefetine rağmen uranyum zenginleştirme seviyesini artırmayı ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan ve nihai onayı alan yasayı doğru bulmadıklarını vurgulayan Zarif, "Mecliste çıkarılan yasadan hoşlanmadık ancak herhangi bir demokraside olduğu gibi ülkenin bir yasası haline geldiyse uygulamak durumundayız. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

Zarif, buna karşılık ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi halinde İran'ın attığı ve atacağı nükleer adımların geriye döndürüleceğini ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceklerini vurguladı.

Nükleer anlaşma

ABD başta olmak üzere nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'ın balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme isteğini kabul etmeyeceklerini belirten Zarif, şöyle konuştu:

"Daha önce müzakere edilmiş anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz. Batı, İran'ın füze kapasitesini müzakere etmek istiyorsa bölgeye silah satışını durdurmalı. Batı, bölgemizde işlediği kötülüklere son vermeye hazır olana kadar bu konuda sesini kesmelidir."

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa'nın da ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına boyun eğdiğine dikkati çeken Zarif, "Avrupalılar da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedi. Anlaşmaya tam olarak uyduklarını söylüyorlar. İran'da herhangi bir Avrupalı şirketin bulunduğunu ya da Avrupa'nın İran'da petrol aldığını görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrizade suikasti

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastının İsrail tarafından işlendiğini vurgulayan Zarif, "İsrail rejimi İran'a karşı düşmanca eylemlerde bulunuyor ve en sonuncusu da bölgemizde bir nükleer bilim insanı olan Dr. Fahrizade'nin öldürülmesiydi." dedi.

Suikasta ilişkin Avrupa ülkelerinden kınama dahi gelmediğine işaret eden Zarif, "Dr. Fahrizade'nin suikasta uğraması uluslararası bir saldırıdır. Biz hala İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu suçu kınamasını bekliyoruz. Bu ülkeler açık bir terör eylemini kınayamadı." şeklinde konuştu.

Kovid-19 aşıları

ABD'nin yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için gerekli teçhizatları temin edemediklerini ifade eden Zarif, "ABD, kendi paramızla koronavirüs aşıları almamıza dahi engel oluyor. ABD'nin bu eylemleri insanlığa karşı bir suçtur." dedi.

Zarif, daha önce olduğu gibi ABD ve diğer ülkelerle mahkum takası için hazır olduklarını belirtti.

Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız
Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız
Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız
Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor: Bir günde 5 doktor hayatını kaybetti         
19:01
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda         
18:08
Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi Polonya'da kuş gribi nedeniyle 1 milyona yakın tavuk itlaf edildi         
17:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi         
17:27
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu         
17:25
Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor! Projenin jürisinde Cem Yılmaz da yer alacak Kenan Doğulu Remix yarışması başlıyor! Projenin jürisinde Cem Yılmaz da yer alacak         
17:08
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 19:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei