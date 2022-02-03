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Son dakika haberleri | İran ile Irak dışişleri bakanları "Yemen ve Tahran-Riyad müzakerelerini" görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri | İran ile Irak dışişleri bakanları "Yemen ve Tahran-Riyad müzakerelerini" görüştü

03.02.2022 14:23
Son dakika haberleri | İran ile Irak dışişleri bakanları "Yemen ve Tahran-Riyad müzakerelerini" görüştü

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, Yemen'deki savaş ve Tahran-Riyad müzakerelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, Yemen'deki savaş ve Tahran- Riyad müzakerelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yemen'deki savaş, Tahran ile Riyad'ın yürüttüğü müzakereler ve nükleer görüşmeler ele alındı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşmede Tahran ile Riyad arasındaki müzakerelerin devam etmesinin önemine değinerek, bunun bölge güvenliği ve istikrarına olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

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Tahran, Yemen, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran ile Irak dışişleri bakanları 'Yemen ve Tahran-Riyad müzakerelerini' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İran ile Irak dışişleri bakanları "Yemen ve Tahran-Riyad müzakerelerini" görüştü - Son Dakika
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