Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, basına yaptığı açıklamada, Tahran'ın batısındaki bir apartmanda yangın çıktığını söyledi.
Halidi, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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