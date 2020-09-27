Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı
Son dakika gündem haberine göre İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Ahvaz'daki 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4. kattaki daire büyük hasar gördü.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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