Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı

Son dakika gündem haberine göre İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı, System.String[]

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ahvaz'daki 4 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4. kattaki daire büyük hasar gördü.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İran, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 1yaralı - Son Dakika

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