Son dakika haberleri | İran Nevruz'da Kovid-19 vakalarının artma ihtimali nedeniyle İngiltere ile uçuş yasağını 1 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İran Nevruz'da Kovid-19 vakalarının artma ihtimali nedeniyle İngiltere ile uçuş yasağını 1 Mayıs'a kadar uzattı

16.03.2021 12:05
Son dakika haberleri | İran Nevruz'da Kovid-19 vakalarının artma ihtimali nedeniyle İngiltere ile uçuş yasağını 1 Mayıs'a kadar uzattı, System.String[]

Son dakika haberi... Nevruz Bayramı'nda ülke içi seyahatlerin artması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yükseliş beklenen İran'da, İngiltere ile olan uçuş yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Nevruz Bayramı'nda ülke içi seyahatlerin artması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yükseliş beklenen İran'da, İngiltere ile olan uçuş yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, konuya dair açıklama yaptı.

Zibahş, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında İran ile İngiltere arasındaki uçuş yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen varyantının tespit edilmesinin ardından ilk kez 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu.

Kovid-19'un mutasyonlu varyantının 5 Ocak'ta İran'da da tespit edilmesinin ardından İngiltere'ye yönelik uygulanan uçuş yasağı uzatılmıştı. 28 Şubat'ta ise 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferleri durdurulmuştu.

İranlı yetkililer, ülkede kullanılan takvime göre 21 Mart'ta yeni yılın ilk günü ile başlayacak Nevruz Bayramı boyunca iç yolculukların artması ve mutasyonlu virüsün yayılma hızının yüksek olmasına bağlı olarak, salgında vaka sayılarının yeniden şiddetli bir artış göstermesinden endişe duyuyor.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı.

Nevruz Bayramı, 1 Mayıs, England, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran Nevruz'da Kovid-19 vakalarının artma ihtimali nedeniyle İngiltere ile uçuş yasağını 1 Mayıs'a kadar uzattı - Son Dakika


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