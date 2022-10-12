Son dakika haberleri! İran, protestolarda gözaltına alınan lise öğrencilerini "psikoloji merkezlerine" gönderdi

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan lise öğrencilerinin "psikoloji merkezlerinde" tutulduğunu söyledi.

İran'ın reformist Şark gazetesine konuşan Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuri, gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin durumuna ilişkin, "Cezaevinde öğrencimiz yok. Gözaltına alınanlar da ıslah ve eğitim için gözaltına alındılar. Psikoloji merkezindeler ve uzmanlar okul ortamına dönebilmeleri için çalışmalarını yapıyorlar." dedi.

İranlı Bakan, "Bu şartlarda ve aşamada, anti-sosyal karakterlere dönüşebilecek bu öğrencileri ıslah etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaç lise öğrencisinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Nuri, "Onların sayısı çok değil, ancak tam sayısını veremem." diye konuştu.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan gösterilere lise öğrencileri de katılmıştı.

Sosyal medyada, bazı okulların bahçesinde toplanıp yönetim karşıtı sloganlar atan öğrencilerin görüntüleri paylaşılmıştı.