Son dakika haberleri | İran Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade istifa etti
21.11.2020 01:08
Son dakika haber... İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüs salgınının doğru yönetilemediğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüs salgınının doğru yönetilemediğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade'nin istifa ettiğini açıkladı. Melekzade, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi suçlayarak, salgınla mücadelede başarısız olunduğunu ve Nemeki'nin can kayıplarından sorumlu olduğunu belirtti.
Korona virüs salgını ile mücadelede bilimsel çalışmalara önem verilmediğini eleştiren Melekzade, istifasından Sağlık Bakanı Nemeki'yi sorumlu tuttu. - TAHRAN
Son Dakika Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Maskesiz gezen kadın, işlem yapan polislere tepki gösterdi: Ne sanıyorlar bunlar kendini Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ezber bozan araştırma: Koronavirüs olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılığı çok düşük Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı