Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz

02.08.2022 14:05
Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz

Son dakika gelişmesine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğini ancak nükleer silah üretimine yönelmeyeceklerini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğini ancak nükleer silah üretimine yönelmeyeceklerini söyledi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonuna konuşan Kemalvendi, ülkesinin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kemalvendi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin dün "Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesi olduğuna" dair yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın İran'ın nükleer bomba elde etme kabiliyetine ilişkin açıklamaları yanlış anlaşılmıştır. İran'ın, stratejik kapasitesi nedeniyle nükleer silaha ihtiyacı yoktur ve nükleer silah üretme yoluna gitmeyecektir." dedi.

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Kemalvendi, bu kapsamda daha hızlı uranyum zenginleştirme imkanı sağlayan yeni nesil IR6 santrifüjlere gaz enjekte edildiğini ve bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirdiklerini söyledi.

Kemalvendi, nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da anlaşma çerçevesinde taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu aktardı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, dünkü açıklamasında, ülkesinin teknik olarak atom bombası yapma kabiliyetine sahip olduğunu fakat böyle bir projenin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz - Son Dakika

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