İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bildirdiklerini aktardı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyumun yüzde 20 zenginleştirmesine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer denetim mekanizmasına gönderildiğini ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Meclisin uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine ilişkin aldığı kararı uygulayacaklarını belirten Salihi, "Meclisin kararını uygulayacağız. Bu kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı Cumhurbaşkanının insiyatifinde" ifadelerini kullandı. Salihi, "Biz bu nizamın askerleriyiz. ve bir askeri gibi ellerimiz tetikte ve ateş etmeyi bekliyoruz. Cumhurbaşkanı emir verdiğinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye hazırız" dedi.

UAEA ise yaptığı açıklamada, "İran parlamentosundan geçen bir yasal düzenlemeyle birlikte, İran Atom Enerjisi Kurulu kurumumuzu yüzde 20'ye kadar az zenginleştirilmiş uranyum üreteceği konusunda bilgilendirdi" ifadelerini kullandı. UAEA, İran'ın ajansa mektup göndererek konu hakkında bilgilendirme yaptığını fakat bu zenginleştirme faaliyetinin ne zaman gerçekleşeceğini belirtmediğini aktardı.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran meclisi uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine ilişkin tasarıyı onaylamıştı. - TAHRAN