İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

17.12.2020 14:52
İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

İRANLI muhalif Habib Chaab'ın, İranlı ajanlar tarafından kaçırılması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İRANLI muhalif Habib Chaab'ın, İranlı ajanlar tarafından kaçırılması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İranlı ajanlar, İranlı rejim muhalifi Habib Chaab'ı İstanbul'da tuzağa düşürüp önce Van'a ardından İran'a kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) İsveç oluşumunun başında yer alan Habib Chaab'ın 9 Ekim 2020 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıktan saatler sonra İran istihbaratının illegal faaliyetleri için Türkiye'de taşeron olarak kullandığı uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifi Zindashti'nin adamları tarafından kaçırılması olayının görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifi Zindashti'nin bizzat planladığı kaçırma organizasyonunun tüm aşamaları güvenlik kameraları kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde Habib Chaab'ı İstanbul'a getirmek için kurulan tuzakta kullanılan eski eşinin havaalanından girişi, Zindashti'nin adamlarının kaçırma sırasında kullanılacak kelepçeyi satın almasına kadar olayın tüm boyutları ayrıntılı olarak yer alıyor.

TUZAKTA KULLANILAN KADIN DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN TAKSİ KULLANDI

MİT'in titiz çalışmasıyla Zindashti'nin planını uygulayan suç örgütünün nasıl hareket ettiği an an güvenlik kameralarından tespit edildi. Operasyon için güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Zindashti'nin, İran istihbaratından aldığı talimatla muhalif Habib Chaab'ı İstanbul'a çekmek için kullanılan eski eşi havaalanından gelişi, dikkat çekmemek için bir suç çetesinin bir üyesi tarafından uzaktan izlendiği, kadının yalnız olarak taksiyle uzaklaşması güvenlik kameralarından tespit edildi.

KABLO BAĞI, CAM BEZİ, BATTAL BOY POŞET SATIN ALDILAR

Habib Chaab'ın eski eşinin Zindashti'nin adamlarıyla buluşması, kaçırma olayının gerçekleşeceği Beylikdüzü'ndeki adresi götürülmesi yine görüntülerle ortaya çıkarıldı. Zindashti'nin adamlarının buluştuğu kafelerdeki görüntüleri, Chaab'ı kaçırmak için kullandıkları malzemeleri satın aldıkları mağazadaki güvenlik kamera kayıtlarından tek tek tespit edildi. Zindashti'nin adamları Habib Chaab'ı kaçırırken kullanacakları kablo bağı, cam bezi ve battal boy poşetin faturası da dosyaya girdi.

KAÇIRMADA KULLANILAN ARAÇ DA TESPİT EDİLDİ

Habib Chaab'ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek bindiği araç de dosyada yer aldı. Zihdashti'nin adamlarının kullandığı beyaz otomobil ile Chaab'ın kaçırılmasında kullanılan transporter araca yakıt alınırken benzin istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine takıldı.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDEN KAÇIRDILAR

Zindashti'nin adamları Habib Chaab'ı kaçırdıktan sonra eski eşiyle birlikte Van'da gittikleri de yine güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Kadının ve Zindashti'nin adamlarının Van'daki görüntüleri güvenlik ve MOBESE kameralarından tek tek belirlendi. Chaab'ın Van'da yine Zindashti'nin adamı olan bir suç çetesi üyesi tarafından illegal yollarla İran'a kaçırıldığı tespit edildi.

İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul, Kamera, İran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İRANLI MUHALİFİN KAÇIRILMASINI İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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