İranlı turistler, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kıyıları buz tutan gölde tekne turu yaptı.

Beyşehir Gölü'nde bahar ve yaz döneminde adalara tur düzenleyen gezinti tekneleri, kış mevsimi dolayısıyla bir süre önce sezonu kapatmasına rağmen ilçeyi ziyarete gelen İranlı turistlerden gelen talebi geri çevirmedi.

İlçede gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 16 dereceye düşmesinin ardından iki gezinti teknesi çalışanları kıyıları donan gölün buz tabakalarını kırarak göle açıldı.

Yat işletmecisi ve tekne kaptanı Mehmet Kesen, AA muhabirine, yat sezonunu kapatmalarına rağmen ilk kez kıyıları buz tutan bir gölde tura çıktıklarını söyledi.

Bu mevsimde gezi turuna çıkmadıklarını dile getiren Kesen, şöyle konuştu:

"İran'dan gelen bir grubumuz vardı. İki ay önceden rezervasyon yaptırmışlardı ama gölün donduğu bir döneme denk geldi. Biz de onlara söz verdiğimiz için bu turu gerçekleştirdik. Bu grup ilk defa geliyor, geçen yıl salgından dolayı gelemediler. Bir turizm şirketi vasıtasıyla Konya'ya Mevlana törenleri için gelmişler. Eşrefoğlu Camisi'ni de ziyaret etmişler ve çok beğenmişler. Göl de çok hoşlarına gitti. Havasını çok beğendiler Beyşehir'in. Çok da güzel bir tur oldu, yaklaşık bir saat süren turda açıklara çıktık, çok mutlu oldular, memnun kaldılar. Oynayarak geldiler ve gittiler."

Yat işletmecisi Ahmet Bülbül de buzları kıra kıra göle açıldıklarını aktardı.

Açıklarda buz olmadığını anlatan Bülbül, "Buz tabakası çok kalın olmayınca, teknenin ağırlığıyla kırıldı. Nostalji iyi oluyor ama tekneye de zarar verebiliyor. Risk aldık, çıktık. Çok hoşlarına gitti. Oynayarak, eğlenerek, fotoğraf çekerek gittiler. İki tekneye aşağı yukarı 40'ar kişi bindirdik. İranlılar çok memnun kaldı, sevinerek, teşekkür ederek gittiler." dedi.

İranlı turistler de göl turunun ardından Eşrefoğlu Köprüsü'nün üzerinde martıları ekmekle besledi, hatıra fotoğrafı çekti.