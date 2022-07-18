İREM'İ ÖLDÜRÜP KAÇAN KOCA TESLİM OLDU, KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI - Son Dakika
Üye Girişi

İREM'İ ÖLDÜRÜP KAÇAN KOCA TESLİM OLDU, KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI

18.07.2022 12:25

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eşi İrem Evren'i (18) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ferhat Evren (27), 40 gün sonra teslim oldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eşi İrem Evren'i (18) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ferhat Evren (27), 40 gün sonra teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evren, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Olay, 7 Haziran'da kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli Ferhat ile İrem Evren arasında, iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Evren, tabancayla eşini öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri de cinayetle ilgili çalışma başlattı. İncelemede, İrem Evren'in annesi Hanım G.'nin, damadına, kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair gönderdiği sesli mesajlar tespit edildi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ferhat Evren'in teslim olması için yakınlarıyla konuşarak ikna etti. Evren, dün Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek 40 gün sonra teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Evren, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Evren, jandarma komandolar arasında adliyeye götürüldü. Evren, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.

'GELİNİM ÖLDÜ, ADALETE GÜVENİYORUZ'

Oğlu adliyeye sevk edilen Fesih Evren ise cinayetin Hanım G. yüzünden işlendiğini ileri sürerek, Oğluma mesajlar atmış, annesi kızına da tabanca vermiş. Olay günü gelinim, oğluma silah çekiyor. Oğlum da çıkan boğuşmada tabancayı alıyor. Bütün bu olaylara Hanım G. neden olmuştur. Gelinim öldü, torunum devlet korumasında, adalete güveniyoruz dedi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eşi İrem Evren'i tabanca ile öldürdükten sonra kaçan ve 40 gün sonra jandarmaya teslim olan Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Evren'in savcılık ve mahkemede, susma hakkını kullanıp, ifade vermediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun konser programını kaldıramayınca hastanelik oldu Ünlü şarkıcı İrem Derici yoğun konser programını kaldıramayınca hastanelik oldu İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İREM'İ ÖLDÜRÜP KAÇAN KOCA TESLİM OLDU, KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 13:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: İREM'İ ÖLDÜRÜP KAÇAN KOCA TESLİM OLDU, KAYINVALİDESİNİ SUÇLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement