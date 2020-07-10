Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz

Son dakika haberleri... TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların tribünlerde olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan İrfan Buz, "Motivasyon çok önemli, camia farkı oluyor, bunu da herkes biliyor. Her şeyi pozitif tutmak durumundayız. Taraftarımızı özlüyoruz, onlar ile bir arada olmak çok farklı bir şey. Burada herkes bir mücadele içerisinde. Saha içerisinde de saha dışında da o sinerjiyi yakaladık. Şehir olarak Bursaspor'a başarıyı yaşatmak istiyoruz, Bursaspor'a oyuncular ile birlikte layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ligde 1-0 kazandıkları Altınordu maçının ilk yarısında iyi oynamadıklarına işaret eden Buz, galibiyetten dolayı futbolcularını bir kez daha tebrik etti. Deneyimli teknik adam, Altınordu ve oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçlarına ilişkin, "Altınordu maçında ilk devre iyi oynamadık fakat inancımız tamdı. Bütün olumsuzluklara rağmen cevap verme durumundasınız çünkü her zaman söylüyorum, Bursaspor'sunuz. İkinci yarı 10 kişi oynadık, kazanmak durumundaydık. Bir ara 10 kişiyken de pas trafiğinde, set oyununda iyiydik. Galibiyette aslan payı futbolcuların, çok iyi mücadele verdiler. O gün çok sevindik ama ertesi gün sadece Menemenspor maçına konsantre olduk. Hep maç maç ilerliyoruz. Bizim için en önemlisi de kesinlikle bu maçtan 3 puanımızı almak istiyoruz, alacağız" diye konuştu.

İzmir ekibinin ligdeki rahat konumunun oyununa yansıyıp yansımayacağı ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Buz, futbolda herkesi çok ciddiye almak gerektiğini belirtti. İrfan Buz, "Bursaspor'a karşı bu ligde oynayan bütün takımlar için belki de o maç yılın maçıdır. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir, o motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Buna cevap vermek durumundayız, iyi konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz - Son Dakika Spor
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