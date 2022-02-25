Son dakika haberleri... İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin

25.02.2022 17:28
Son dakika haberleri... İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin

Son dakika gündem haberi... İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Ukrayna'da Rusçanın yasaklandığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İrlanda'da İngilizce yasaklansaydı buna İngiltere nasıl bakardı?

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Ukrayna'da Rusçanın yasaklandığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İrlanda'da İngilizce yasaklansaydı buna İngiltere nasıl bakardı?" ifadelerine tepki gösterdi.

Lavrov basın toplantısında, NBC muhabirinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun amacıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bana söyleyin lütfen, demokratik toplumlarda nüfusun büyük kısmında konuşulan bir dilin yasaklanması kabul edilir mi? Demokrasilerde eğitim dilinin Rusça olması yasaklanır mı ya da toplumda konuşulan herhangi bir dilde, eğitim ya da günlük yaşamda ana dilin konuşulması yasaklanır mı? Markette ya da otellerde?... Bana şimdi söyleyin, eğer İrlanda'da İngilizce yasaklansaydı buna İngiltere nasıl bakardı? ya da Belçika'da Fransızca yasaklansaydı?"

Bakan Coveney de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lavrov'un konuşmasındaki İrlanda benzetmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"İrlanda'yı haksız bir savaşı haklı çıkarmaya çalışan bir tartışmaya sokmayın. İrlanda/İngiltere zor bir geçmişe sahip iki ülkenin, şiddetin yokluğunu garanti ederek bir barış sürecini şekillendirmenin ve sürdürmenin bir yolunu nasıl bulduğunun bir örneğidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin - Son Dakika


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