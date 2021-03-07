Son dakika haberleri: İrlanda Dışişleri Bakanı, Tahran'da İranlı mevkidaşıyla "nükleer anlaşmayı" görüştü - Son Dakika

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile "nükleer anlaşma ve ABD'nin yaptırımlarını" değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Coveney, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi.

Nükleer anlaşma, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki gerilim ve Basra Körfezi, Yemen, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Afganistan ve Kafkasya'daki son gelişmelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Coveney, Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak nükleer anlaşmanın korunmasını ve yaptırımların kaldırılmasını kolaylaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

İrlandalı Bakan ayrıca daha önce kapatılan ülkesinin Tahran Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları tam olarak kaldırmasıyla yeni adımlara zemin hazırlanacağını belirtti.