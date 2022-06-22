İş adamının daha önce Edirne Emniyet Müdürlüğü 'nün gerçekleştirdiği "Katran" isimli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da adının geçtiği öğrenildi.

İ.G.'nin 'ihalesini iptal ettirmeme' karşılığında bir iş adamından para istediği ve tehdit ettiği iddia edildi. İş yerinin sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde "Tehdit, yağma ve işyeri kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan İ.G. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | İş adamı 'tehdit ve yağma' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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