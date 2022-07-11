Son dakika haberleri... İş adamının ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarptığı ve iş adamı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı. Teknenin hali kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaza, gece saatlerinde Torba Mahallesi Kayran mevkiinde meydana gelmişti. Sürat teknesiyle yatlarına dönen iş adamı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina Pala denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarpmıştı. Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralanmıştı.

Yüzerek kıyıya çıktı

Hafif yaralanan ölen çiftin kızları Mina ise kayalıkların bulunduğu noktadan 150 metre yüzerek kıyıya ulaştığı daha sonra su sporlarında çalışanları tarafından kıyıdan çıkarılarak kaza yerine gittikleri öğrenildi. Mina'nın dün sabaha karşı Bodrum'da kaldırıldığı özel bir hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ünal Pala ve Evrim Pala'nın cenazeleri ise Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan sürat teknesi sabah saatlerinde Torba balıkçı barınağından karaya çıkarıldı. Kazanın şiddeti ise teknenin karaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı. - MUĞLA