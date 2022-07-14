Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

14.07.2022 17:50
Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir iş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bir iş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkezde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanına giren şüpheli kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler C.A.'yı (49) iş hanında bulunan kabloları keserken yakaladı. Ekipler daha sonra iş hanında yaptığı aramada çaldığı malzemeleri binanın çatısında götürülmeye hazır halde biriktirdiğini gördü. Gözaltına alınan şüpheli emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

C.A. çıkarıldığı mahkemece iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı Bayram Tatilini Evinde Geçiren Vatandaşlar Ekonomiden Dert Yandı: 'Kendi Memleketime Bile Yol Parasını Düşündüğüm İçin Gidemedim' Bayram Tatilini Evinde Geçiren Vatandaşlar Ekonomiden Dert Yandı: 'Kendi Memleketime Bile Yol Parasını Düşündüğüm İçin Gidemedim'
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 17:56:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement