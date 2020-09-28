Son dakika haberleri... İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... İş ilanına başvuran genç kızlara taciz zanlısı adliyede (2)
Gelen son dakika haberlerine göre SERBEST BIRAKILDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanları vererek tuzağa düşürdüğü genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanları vererek tuzağa düşürdüğü genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.
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