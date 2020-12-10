Son dakika haberleri! İş makinesi altında kalan genç öldü - Son Dakika

Antalya'da kullandığı iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde, Halil Şenbüyük'ün kullandığı henüz plakası ve kime ait olduğu belirlenemeyen iş makinesi kepçe, Nebiler Mahallesi'nden Abdurrahmanlar Mahallesi'ne giderken ana yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altına kalan Şenbüyük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince çevreden çağırılan iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen gencin anne ve babası fenalık geçirdi. Anneyi sakinleştirmek için sağlık ekipleri müdahale etti.