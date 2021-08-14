Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika

Mersin ve İzmir'de, sosyal medyadan iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan verip, işe başlama teminatı adı altında para isteyerek vatandaşları dolandıran çeteyi tespit etti.

Ekipler, Mersin ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, banka kartları, para ve tabanca ele geçirildi.