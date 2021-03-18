Son dakika haberleri: İş yerinde kumar oynayan kişilere 30 bin 880 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sancaktepe'deki bir iş yerinde kumar oynayan kişilere 30 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili Sancaktepe'de yapılan çalışmalarda Fatih Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine söz konusu adres kontrol edildi. İçeride bulunan 25 kişiden 4'ünün kumar oynadığı tespit edilirken, işyeri sorumlusu M.Y. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yerinde bulunan diğer kişilere ise "5236 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçlarından toplam 30 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.