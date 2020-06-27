Son dakika haberleri! İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika gelişmesine göre - İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı.

- İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü ve serviste bulunanlar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 06.30 sıralarında Saltukova beldesi Çorak köyü yol ayrımında meydana geldi. Filyos liman inşaatına işçi taşıyan Özer Pamuk idaresindeki 67 AAY 308 plakalı işçi servisi ile E.E. idaresindeki 34 DC 0219 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü Özer Pamuk hayatını kaybederken mikser sürücüsü E.E. ise ağır yaralandı.

Kazada serviste bulunan işçiler; Ü.T., G.S., Ş.K. ve S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:55 ASELSAN, Kara Kuvvetlerine ejderha gözlerini teslim etti 17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
ASELSAN, Kara Kuvvetlerine ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:02:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]