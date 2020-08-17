Son dakika haberleri: İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor - Son Dakika

ORDU'da fındık üreticisi Dursun Ali Çavuş (75), fındık toplamak için anlaştığı mevsimlik işçilerin koronavirüs tebdbirleri kapsamında, ateş ölçümlerini yaparak, bahçeye girmelerine izin veriyor. Hasat sırasında işçilere sosyal mesafe uyarısında da bulunan Çavuş, "Bu yıl önlem alarak bahçeye girdik. Açıklanan fiyattan da memnunuz" dedi.

Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Altınordu ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Dursun Ali Çavuş da fındık toplamak için 10 yerli mevsimlik işçiyle anlaştı. Koronavirüs nedeniyle önlemler alan Çavuş, bahçeye gelen işçilerin ateşini ölçüyor, hasatta da sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. Babasına destek veren Yaşar Çavuş da minibüslerle bahçeye gelen işçilerin ateşini ölçtükten sonra bahçeye girmelerine izin veriyor, mesai bitiminde de yine ateş ölçümü yapıyor.

'BU YIL ÖNLEM ALARAK BAHÇEYE GİRDİK'Koronavirüs nedeniyle tedbir aldığını dile getiren bahçe sahibi Dursun Ali Çavuş, "İşçilerimiz, fındık toplamak için sabah erken saatlerde bahçe geliyor. Ben de virüse karşı önlem almak için tüm işçilerin ateşini ölçmeye karar verdim. Sabah işe başlamadan önce ve mesai bitiminde tüm işçilerin ateşini ölçüyorum. Bu yıl önlem alarak bahçeye girdik. Açıklanan fiyattan da memnunuz" diye konuştu.Önlemlere uyulması çağrısında bulunan Yaşar Çavuş, "Bahçeye geliş ve gidişlerde tüm işçilerimizin ateşini ölçüyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyoruz. Bir kişide ateş çıksa tedbir amaçlı bahçe sahipleri de dahil bütün işçiler, karantinaya alınır. O zaman fındık dalda kalır" dedi. Mevsimlik işçilerden Gönül Bayrak, "Bahçeye girmeden önce Dursun Ali Çavuş, hepimizin ateşini ölçüyor sonra bahçeye giriyoruz. Güzel bir önlem. Bizler de kurallara uyuyoruz. Aracımıza binerken maskemizi takıyoruz ve mesafemizi koruyarak oturuyoruz" diye konuştu.'ATEŞİMİZ ÖLÇÜLÜNCE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'Tüm tedbirleri alarak bahçeye geldiklerini dile getiren Yaşar Kılıç , "Bahçe sahibi, hem sabah hem de akşam ateşimizi ölçüyor. Bizler de tüm kurallara uyuyoruz, maskemizi takıyoruz ve bahçede belli bir mesafede fındık topluyoruz. Ateşlerimiz ölçüldüğü zaman kendimizi daha güvende hissediyoruz. Fındık toplayan birine virüs bulaşsa tüm işçiler karantinaya alınır, bu nedenle dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Eskiden fındık toplarken daha neşeli olduklarını anlatan Döndü Yaygın, "Şimdi birbirimize yaklaşmaktan ve konuşmaktan bile korkuyoruz. O nedenle sosyal mesafemizi koruyoruz. Yemek yerken herkes birbirinden uzak duruyor. Önceleri sular bahçede tek bardakla içilirdi, şimdi ise herkes kendi bardağını ya cebimizde ya da poşetinde taşıyor" dedi.