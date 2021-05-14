Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı

14.05.2021 18:23
Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı, System.String[]

Son dakika haber: İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilere saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde cuma namazı sonrası gösteriler düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail askerleri ise Filistinlilerin barışçıl gösterilerine plastik ve gerçek mermi, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eriha kentinde 1, Nablus kentinde 2 olmak üzere 3 Filistinlinin daha İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Batı Şeria'daki gösterilerde daha önce de Cenin kentinde 1, Selfit'te 2 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail askerleri bu sabah da Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etmişti.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde devam eden gösterilerde 37 Filistinlinin İsrail askerlerinin gerçek mermileriyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 31 Filistinlinin de plastik mermilerle yaralandığı vurgulandı.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

?- Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika


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