Son dakika haberleri! İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı sonucu iki İsrail polisi yaralandı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrail polisinin yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre olay, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Ras el-Amud Mahallesi'nde meydana geldi.

İlk bilgilere göre bıçaklı saldırı sonucu iki polis yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırıyla bağlantılığı olduğu gerekçesiyle iki kişi daha sonra Eski Şehir bölgesinde gözaltına alındı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), bölge sakinleri ve polis arasında yaşanan arbedede iki Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail polisinin arbede sırasında birkaç kişiyi darbettiği görüldü.

Eski Şehir'e açılan kapıları kapatan İsrail polisi, yaya hareketinin yoğun olduğu bölgede giriş-çıkışlara izin vermedi.

İsrail polisi ayrıca, çevrede helikopterlerle arama çalışması başlattı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polislerden birinin elinden hafif yaralandığı diğer polis memurunun da belinden yukarısından yaralandığı bilincinin açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu olay, Kudüs'te son bir ayda gerçekleşen beşinci ve son 2 günde yaşanan ikinci bıçaklı saldırı ihbarı olarak kayıtlara geçti.

İsrail, ramazan ayında gerilimin tırmanmasından endişeli

İsrail güvenlik birimleri, özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki gerilimin ramazan ayında daha da tırmanabileceği ihtimaline hazırlanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.