Son dakika haberleri: Işık ihlali yapan sürücüler jandarmaya takıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan denetimde ışık ve işaret ihlali yapan 7 araç sürücüsüne 2 bin 521 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri Düzce Akçakoca karayolu ile Gölyaka ilçesi Gölormanı köyü yolu üzerinde trafik ışık ve işaret ihlalleri denetimi yaptı. Yapılan denetimde 184 araç ve sürücü kontrol edilirken kusurlu olan 7 araç sürücüsüne 2 bin 521 lira cezai uygulandı. Uygulamada trafiğe çıkmaya kusurlu olan bir araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE