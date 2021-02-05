Son dakika haberleri: İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları ertelendi
05.02.2021 13:25
Son dakika haberi... Brezilya'nın ev sahipliğini yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 yılına ertelendi.
Brezilya'nın ev sahipliğini yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 yılına ertelendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ve Brezilya Organizasyon Komitesi, 5-21 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı (24. DEAFLYMPICS) erteleme kararı aldı.
Açıklamada, oyunların 1-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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