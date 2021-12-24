Üye Girişi
Son dakika haberleri | İskelede inşaat işçilerinin ölüm kalım mücadelesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | İskelede inşaat işçilerinin ölüm kalım mücadelesi kamerada

24.12.2021 00:58
Son dakika haberleri | İskelede inşaat işçilerinin ölüm kalım mücadelesi kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da 10 katlı bir binanın dış cephesini boyayan 2 inşaat işçisi, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı.

Antalya'da 10 katlı bir binanın dış cephesini boyayan 2 inşaat işçisi, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı. İskeledeki inşaat işçisi, yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla kaydetti ve kimsenin yardımcı olmamasına 'yazıklar olsun' diyerek isyan etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe başlayan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yıldızhan (35), 10 katlı bir apartmanın dış cephesini boyadığı sırada iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki yan yatan iskelede mahsur kalan işçilerden Yertürk, cep telefonunu cebinden çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalan işçileri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen işçiler, olayı yara almadan atlattı.

Ölüm kalım mücadelesi kamerada

İskelede mahsur kalan işçilerden Ayhan Yertürk, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yanındaki meslektaşına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulunan Yertürk, halata tutunarak yaşadıklarını anlattı. Yertürk, bölgedeki bazı vatandaşların duyarsızlık gösterdiğini ve kendilerine yardımcı olmadığını ileri sürerek, "İskelemizin halatı koptu, askıda kaldık. Burası yaptığımız site. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp 'ustam bir yardım edelim, itfaiye çağıralım' demedi. Ama burada bir kediye araba çarpsa, birisi kediye bir sopa vursa millet toplanır. Şu an kimse insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"Cep telefonu cebimden zorla çıkarıp kendim 112'yi aradım"

Gazetecilere açıklama yapan Ayhan Yertürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İskele 7'nci kat arasında boşluğa çıktı, halat bir anda saldı. Asılı kaldık. Emniyet kemerlerimiz, donanımımız tamdı. Birçok kere millete seslendik, camlara çıkanlar oldu ama kimse ambulansı, itfaiyeyi aramadı. Cep telefonum cebimde sıkışmıştı. Telefonu zor da olsa çıkarıp 112'yi aradım. İtfaiye geldi sağ olsun"

"Kediye araba çarptı, 20 kişi toplandı"

Çevredeki vatandaşların olay karşısında duyarsız kaldığını da ileri süren Yertürk, "Burada dikkatimi çeken, geçtiğimiz bir zamanda burada kediye araba çarptı, 20 kişi toplandı. Burada canımızın kıymetinin olmadığını anladım. Burası elit bir bölge tamam, herkesin bir hayvan sevgisi vardır illaki ama kimse çıkıp ilgilenmedi. Bir insan canı var sonuçta. Bir hayvana araba çarpıyor, herkes toplanıyor, elinden gelen yardımı yapıyor. Biz iskelede asılı kalmışız, kimse 112'yi aramadı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, İnşaat, Vefat, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İskelede inşaat işçilerinin ölüm kalım mücadelesi kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:43 Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de katleden sanık müebbet hapse çarptırıldı
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:29 Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 01:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İskelede inşaat işçilerinin ölüm kalım mücadelesi kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement