Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma da ilçe girişinde durdurulan minibüste ve otomobil ile içerisinde bulunan 8 kişinin yapılan üst aramalarında 18,60 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet captagon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Y.D., N.B.G., G.G., E.B., A.K., H.A. ve S.B. serbest bırakıldı. - HATAY