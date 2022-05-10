Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

10.05.2022 12:12
Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma da ilçe girişinde durdurulan minibüste ve otomobil ile içerisinde bulunan 8 kişinin yapılan üst aramalarında 18,60 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet captagon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Y.D., N.B.G., G.G., E.B., A.K., H.A. ve S.B. serbest bırakıldı. - HATAY

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Uyuşturucu, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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