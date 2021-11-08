Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 40 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.