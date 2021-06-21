Son dakika haberleri... İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerdeki aramada 1 kilo 538 gram bonzai ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.

İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler