Son dakika haberleri... İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 1 kilo 538 gram bonzai ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Söz konusu adreslerde yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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