Son dakika haberleri | İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu ve sürücülere yönelik maske denetimi gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu ve sürücülere yönelik maske denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla salgınla etkin mücadelenin sürdürülebilmesi için İslahiye- Hassa kara yolunda denetim yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında yapılan denetimlerde araç sürücüleri ve yolculara maske takmaları uyarısı yaptı. Jandarma ekiplerinin gerek mahallelerde gerekse de ilçe merkezinde belirlenen noktalarda uygulamalarına devam edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:15

Kaynak: AA

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